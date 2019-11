Carla Jara comparte "seria" postal y envía mensaje a Presidente Piñera: "Nos tuviste esperando para salir a decir nada"

View this post on Instagram

Me estay leseando q nos tuviste esperando hasta las 22:30 para salir a decir nada??!!! Ay dios mio, Reacciona Piñera!!! da soluciones a las demandas legítimas del pueblo… #UstedesconarmasNosotrosconelalma #ChileDespertó Buenas noches bellezas, mañana será otro día y hay q vivirlo con alegría!!!! (aunque sea difícil)