"Confié en ti. Renuncia pronto": Viviana Nunes se lanzó con todo contra el Presidente Piñera

La exanimadora de televisión Viviana Nunes es una activa usuaria de redes sociales y se mantiene en contacto con sus seguidores tanto por Instagram como por Twitter.

Asimismo, no ha estado ajena a la realidad del país y ha expresado muchas veces en estas últimas tres semanas su postura al respecto de las manifestaciones, alentando a que por una parte hayan soluciones y por otra se restablezca la paz social.

En ese contexto, Nunes reaccionó fuertemente al discurso que dio este martes por la noche el Presidente Piñera afirmando que si bien ella votó por él ahora pide su renuncia.

Revisa sus declaraciones:

NO tenemos presidente con autoridad @sebastianpinera

Por qué no ofreces @sebastianpinera soluciones reales a la gente !!???

Ahora Osorno en llamas y el gobierno no hace NADA. Increible @sebastianpinera

Yo voté por Ud. Selis @sebastianpinera y me ha decepcionado enormemente !!

De que mierda te sirve la “inteligencia intelectual” que se suponía tenías, si no haz sabido ponerte los pantalones nunca @sebastianpinera !?? Y yo fui de las que confié en ti. Hoy ya no me queda ni un ápice de confianza. Solo decepción.

— Viviana Nunes Mayol (@viviananunes) November 13, 2019