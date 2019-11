El reflexivo mensaje de Marita García tras estallido social: "Perder un ojo por manifestar nuestro descontento es increíblemente violento"

View this post on Instagram

Basta de violencia 🖐🏻 Pienso en el rol que cumple cada un@ de nosotr@s por estos días. Hoy, todos y todas somos manifestantes, periodistas, influenciadores. Cada acción cuenta, cada pensamiento cuenta. Perder un ojo o ambos por manifestar nuestro descontento es increíblemente Violento. Para el criterio de prácticamente tod@s es INACEPTABLE. Pero luego están los matices internos y la violencia tiene muchas formas. ¿Que hago yo para construir un Chile menos violento? Para mí el trabajo con niños y niñas a través de herramientas del Yoga ha sido el granito de arena para hablar de amor y la importancia de educar buscando la felicidad por sobre el éxito. Reemplazar el paradigma de Competitividad por el de Cooperación es uno de mis motores. ¿Cuál es el tuyo? Comparte aquí para que tengamos más áreas donde aportar. HAGAMOS DE ESTA RED UNA RED DE APOYO ❤️