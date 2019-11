El furioso descargo de un joven en plena transmisión de "Bienvenidos": "Estoy cansado de que vengan en estas circunstancias"

En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13 se vivió un tenso momento, luego de que un equipo despachara desde la intersección de avenida Independencia con Nueva de Matte.

Esto, luego de que se produjeran barricadas en el sector. Tras esto, un joven llamado Francisco quiso tomar la palabra y hacer un llamado a que “muestren la verdad”.

“Estoy cansado de que vengan en estas circunstancias, cuando hay un desmán a mostrar esto. Pero Independencia desde que comenzaron las protestas se han manifestado pacíficamente y no han estado ni un día aquí. Entonces que vengan a mostrar esto para sembrar el miedo de hacer olvidar lo que está pasando, del trasfondo social que estamos viviendo, eso está mal”, comenzó expresando el sujeto.

A esto agregó que los canales “tienen que mostrar la verdad y la verdad es que la gente está exigiendo una Asamblea Constituyente. ¿Y el Presidente qué hace? Negarlo, pateralo y desgastarlo, pero no muestra la realidad. Yo he estado en casi todas las marchas y te puedo decir que la minoría es la que hace desmanes, la mayoría está luchando por una causa social”, siguió expresando Francisco.

Posteriormente el joven hizo un llamado al Gobierno a escuchar a los ciudadanos: “Estamos pidiendo participar en el proceso, y la Asamblea Constituyente es el camino. Aquí no sirve el Congreso Constituyente, son las mismas personas encerradas en cuatro paredes sin escuchar al pueblo”, dijo.

Finalmente expresó que “de ahí vienen los cambios sociales y la represión debe parar. He visto cómo los carabineros te atacan a la cara, te golpean, ¿por qué no hablan de eso?, de las personas que han perdido los ojos y vienen a mostrar a dos personas que tiran piedras. Yo no comparto que rompan la reja ni nada, pero esto es una cosa pequeña de un gran problema que estamos viviendo”, declaró.

Revisa el momento acá: