"Me duele haber sido tan penca": El sentido mea culpa de Gino Costa

En una nueva emisión del matinal “Buenos días a todos” de Televisión Nacional se vivió un emotivo y sensible momento protagonizado por Gino Costa.

Todo comenzó cuando los integrantes del matinal comenzaron a abordar el estallido social, y en específico, el tema del Crédito con Aval del Estado, además de las pensiones.

En este sentido, Costa impresionó al panel con una íntima confesión: “Me cuestiono a diario por qué tuvo que pasar esto. Nunca le había preguntado a mis papás cuánto iban a recibir de pensión, dos personas maravillosas, trabajólicas, para que sus hijos no tuviera que acceder al CAE, para que tuvieran una vida lo más holgada posible”, comenzó expresando el animador.

Posteriormente, explicó que sus padres ya están en edad de jubilarse, pero que aún así continúan trabajando: “Pasaron 32 años y nunca me preocupé de preguntarles cuánto recibirían. Si siguen trabajando no es por placer, es porque sus pensiones son una mierda“, aseguró Gino.

Finalmente el animador expresó que “me duele haber sido tan penca, todo eso me remueve mucho (…) no somos tan bacanes“, cerró.