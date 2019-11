Paulina Rubio presenta su nuevo sencillo "Si supieran"

La cantante mexicana Paulina Rubio está de vuelta en la escena con “Si supieran”, sencillo donde en su estilo, se refiere a la infidelidad de sus ex novios. En esta empoderada propuesta, la Pau se la juega con los ritmos de moda y un enérgico video donde muestra que luego de una ruptura se puede sacar lo mejor de sí mismo y continuar disfrutando de la vida.

“Yo no sé qué le pasó a mi ex, se hizo amigo de mi otro ex. Se juntaron MasterCard y Visa, y eso es lo que me da risa“, es parte de la letra de este tema que ya cuenta con más de 2 millones 384 mil visualizaciones en YouTube.

Fiel a su sello de mujer fuerte, en esta canción la “Chica Dorada” se refiere a lo que se vive luego de una desilusión amorosa y deja claro que le importa poco el qué dirán y que nadie más que ella sabe pasarla en grande. “Si supieran” fue escrito por la propia cantante y producido por Antonio Cortés Barullo, Óscar Hernández y DalePlay.

En el llamativo video clip, en tanto, Paulina Rubio se muestra disfrutando de su momento, bailando y demostrando que cuando quiere dar guerra, ¡ella es la mejor!

Con esta nueva canción, la coach del programa de talentos español “La Voz”, dio el puntapié inicial de su “Deseo Tour 2019”, que la tendrá recorriendo en primera instancia, las principales ciudades de Estados Unidos hasta el 29 de diciembre de este año.