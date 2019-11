Vecina de Puente Alto se desahogó con "Mucho Gusto": panelistas terminaron al borde de las lágrimas

El pasado martes se vivió una compleja jornada en el país debido al paro nacional, lo cual terminó en marchas, destrozos y saqueos a lo largo de todo el país.

El equipo de “Mucho Gusto” se trasladó a Puente Alto, lugar desde donde se registraron actos de violencia. Karla Constant llegó hasta el lugar, donde se encontró con Ana Gutiérrez, una vecina del lugar que se descargó con el programa.

“Tengo mucha pena mijita, ver a mi ciudad donde yo nací, el país donde he vivido toda mi vida, y siento una pena terrible ver así a mi ciudad. Cómo los hijos de este país hacen esto, humillan de esa forma a su patria, cómo lo hacen estos hueones, perdóneme la expresión”, narró la señora casi entre lágrimas, refiriéndose a los robos que ocurrieron en su barrio.

Gutiérrez habría visto todos los saqueos desde la ventana de su casa, sumado al actuar de Carabineros. Bajo esta línea, se pidió que todo se calmara.

“Yo sé que hay problemas, todos tenemos problemas. Pero no es la forma, no es la forma. Podemos ir a una marcha, yo de joven fui, pero no de esta forma, no así. Todos somos pobres en este país, pero hay políticos que ganan millones y millones. ¿Alguna vez esto no fue así?“, agregó la vecina.

Luis Jara y José Antonio Neme se mostraron muy afectados frente a las palabras de la mujer, encontrándose a punto de soltar una lágrima.

Finalmente sus palabras terminaron con un abrazo por parte de Karla Constant, con el fin de darle apoyo por la situación que está enfrentando: “De qué podemos sentir orgullo como chilenos, yo soy patriota, no estoy con nadie, estoy conmigo y mi país. Muchas gracias“.