Ángeles Araya se conmovió con historia de joven madre: confesó que pasó por la misma situación

En una emisión del programa “Bienvenidos” de Canal 13 se vivió un emotivo momento, luego de que el periodista Martín Herrera presentara la historia de una joven madre y su hija que vive con alergia alimentaria.

Cabe mencionar que las alergias alimentarias son una respuesta exagerada del sistema inmunológico por el consumo de algún alimento en particular, que es justamente lo que sufre la hija de Ángela (25)

En este sentido, la mujer se encontraba reunida junto a otros padres quienes solicitaban que la alergia alimentaria se considerara como una prestación en Fonasa.

Bajo este contexto, Ángela reveló que tiene que comprar productos esenciales, como lo son la leche e insumos médicos, asegurando que tienen un alto costo y que sin la ayuda de su padre no podrían adquirirlos.

Palabras que tocaron profundamente a la periodista Ángeles Araya, quien confesó que pasó por la misma situación durante cuatro años con su hija Joaquina.

“De verdad que es súper doloroso para uno como mamá, y perdón que me emocione pero es súper angustiante porque uno no sabe lo que tienen, no sabe cuánto sufren. Mi hija estuvo con desnutrición hasta los cuatro años y como muchas mamás pedí un crédito del que me demoré cuatro en salir para poder solventar la enfermedad de mi hija“, comenzó expresando sumamente emocionada.

Tras esto, la comunicadora explicó que la leche la compraba desde Estados Unidos y tenía un precio de $28.500 y que duraba cuatro días.

“Nadie tiene 28.500 cada cuatro días para darle leche, porque lo único que toman es leche”, sostuvo.

Sin embargo, manifestó que una madre “lo único que quiere es que su hijo esté bien, esté sano, que no llore, que no vomite explosivamente”, dijo.

Finalmente expresó que “es un dolor tan grande no poder salvar a tu hijo, no poder tener más recursos y eso no es justo, no es justo que tu hijo sufra (…) son niños y merecen todo nuestro respeto, todo nuestro cuidado, toda nuestra atención, el Estado tiene que estar ahí“, cerró.