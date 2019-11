Conoce al nuevo eliminado de "El Discípulo del Chef": Ennio Carota debió despedirlo tras reñido duelo

El pasado jueves se emitió un nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef“, donde el duelo por permanencia en el espacio de CHV dejó a un eliminado del equipo de Ennio Carota.

Hablamos de Diego Espinoza, integrante de le equipo verde, que debió enfrentarse a los concursantes del team rojo en una preparación de productor de mar y de tierra.

Bajo este contexto, cada equipo presentó tres platos, pero el equipo de Sergi Arola destacó y continuó con su permanencia en el espacio.

Tras la derrota, Ennio Carota se vio en la obligación de despedir a uno de sus discípulos y Diego Espinoza fue el perjudicado.

“Traté de esperarte pero, al parecer, no nos alcanzó el tiempo. Sé reconocer el esfuerzo y me hubiera gustado más tiempo para que puedas ganar, pero no se dieron las condiciones”, fueron las palabras del chef italiano.