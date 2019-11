Diana Bolocco y su profundo mea culpa: “Me da vergüenza que durante tanto tiempo no nos escuchamos”

Debido a la situación que enfrenta el país, los matinales han cambiado su lúdico contenido para darle voz a los manifestantes y afectados. Fue así como en “Mucho Gusto” se contó con el relato de Olga Torres, una mujer de 74 años que detalló lo difícil que ha sido su vida.

Torres narró que ha trabajado desde los nueve años y tuvo 6 hijos. Su marido, que fue campeón de lucha libre, ahora padece demencia senil y luego, tras un accidente cerebro vascular, quedó postrado.

Quien se emocionó con su historia fue la conductora Diana Bolocco, que partió comentando: “Usted dijo en la pausa que usted estaba agradecida de estar aquí y quiero decirle que es lo contrario, que lo que usted nos hace a través de su nota es traernos una realidad que viven tantos abuelitos“.

Tras esto se refirió a los anhelos de la señora Olga, como pasear por Estación Central o visitar Valparaíso. “No sé cómo explicarlo, pero ese sueño suyo tiene que ser el sueño de todos“, expresó Bolocco.

Luego la animadora hizo una analogía entre sus padres y los padres de los que están en el panel, donde “después de una vida dura, lo único que se merecen es tener un sueño“.

Finalmente realizó un profundo mea culpa: “Y esa es responsabilidad nuestra, cuando usted dice que ha pensado en quitarse la vida, yo de verdad no sé que responderle. Pero me da vergüenza… Es que me da vergüenza que durante tanto tiempo no nos escuchamos y una realidad como la suya era invisible”, cerró.