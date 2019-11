El potente mensaje de Mario Horton: "Esto no ha terminado, es solo el comienzo"

View this post on Instagram

Esto se lo debemos a los jóvenes rebeldes. Gracias por hacernos despertar. Gracias por iniciar esto y darnos esta oportunidad histórica a través de su ejemplo, creatividad y coraje. Espero que estemos a la altura y sepamos aprovecharla. Esto no ha terminado, es solo el comienzo, pero es un avance. Un paso importante. #arribalosqueluchan #arribalosestudiantes ❤️✊🏽 Foto: Google