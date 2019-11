"Es hue... mía": La contundente respuesta de Daniela Aránguiz a las críticas que recibió por "despreocupada" foto

Durante la jornada de ayer, la exintegrante del programa “Mekano” Daniela Aránguiz generó amplias críticas en sus redes sociales, tras compartir una postal disfrutando de los días soleados en una piscina.

Las críticas apuntaban a que la esposa de Jorge Valdivia se encontraba disfrutando, pese a la situación que vive el país, en el marco de las múltiples manifestaciones que se han realizado.

Tras esto, Aránguiz decidió responder ante estos negativos comentarios, con un contundente mensaje en la plataforma: “¿Respeto es querer que opine y haga exactamente lo que tú crees que está bien? No, eso se llama dictadura. Mija, sea feliz. Nadie trabajará por usted y menos le dará comida. Deje vivir a la gente. El mundo no se acaba y si quiero estar en la piscina con mis hijos para que no sigan llorando por la cag… que está en el país es hue… mía“, fueron sus declaraciones.

Esto, luego de que una usuaria le realizara el siguiente comentario: “Ojalá te dure esta buena vida. Cero empatía. Ni respeto por la gente”, expresó.

Revisa la publicación acá: