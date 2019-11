Kel Calderón sobre manifestaciones en Chile: "Creo que la represión que ha habido ha sido fuerte"

La modelo e influencer Kel Calderón se refirió al estallido social que se generó en Chile y a la posición que ha mantenido frente a lo sucedido.

En una entrevista con el portal Página 7, la modelo expresó que “creo que las personas que trabajamos en comunicaciones estamos lejos de ser las que llevamos la bandera de lucha, pero sí tenemos la responsabilidad de opinar (…) la gente tiene muchísima razón en lo que está alegando”, comenzó expresando.

A esto añadió que “esto era algo que tenía que pasar en Chile y ha sido fuerte, emocionante y terrorífico en momentos. Yo no me considero importante dentro del movimiento, pero si desde mi pequeña plataforma de Instagram llego a la gente, considero que sí es una responsabilidad no estar ausente”, dijo la modelo.

Tras esto, la modelo se refirió al conflicto que ha tenido con algunas marcas con las que trabaja por manifestarse y declaró que “siempre he sido un poco kamikaze y actúo desde la pasión. Entonces este fue un momento súper incómodo para mí porque es una persona que conocía. Creo que este tipo de situaciones saca lo mejor y lo peor de las personas y todos hemos perdido un amigo o dos en estos días. Pero si yo viví una situación así, que soy una persona pública, expuesta y puedo comentarlo, imagínate lo que debe vivir la gente que en sus oficinas les prohíben marchar o representar sus ideas. Por eso consideré importante contarlo, dar a conocer lo que pasó”.

La hija de Raquel Argandoña reveló que “esto no es tan ajeno a mí como se ve. Yo estudié en la facultad de derecho de la Chile, viví lo de los estudiantes hace un par de años y la universidad te marca y te deja un compromiso social importante. Tengo clarísimo que he tenido muy buenas oportunidades en mi vida, mis papás trabajaron mucho para darme una buena educación. Y tengo clarísimo que estoy lejos de ser de esa parte del país a la cual van a beneficiar estas demandas, pero sería muy indolente de mi parte decir como ‘ah ya bueno, a mí no me falta nada’. Aislarme de la realidad país”, dijo.

Posteriormente aseguró que “yo he ido a las marchas más que a grabarme a mí a mostrar lo que no sale en la tele, el lado más pacífico de ellas”.

A esto agregó que “yo no apoyo los disturbios ni que destruyan tantas obras que le causan daño a las personas más pobres del país. Pero sí creo que la represión que ha habido ha sido fuerte. Yo no digo que todos los carabineros o militares sean asesinos, violadores o malas personas. Pero yo estudié derecho, y lamentablemente el estándar de ética que yo le pongo a una institución del estado a la que le permitimos salir con armas a la calle es más alto”.

Finalmente manifestó que “me ha dolido mucho. Nadie puede quedarse ajeno a todas las personas que han sido heridas o han muerto. La policía y los militares son los encargados de guardar la seguridad y el orden. No puede ser que tú les tengas más miedo a ellos cuando sales a una manifestación que a los que denominan como vándalos“, fueron parte de sus declaraciones.