Máximo Menem Bolocco compartió conmovedor mensaje y agradeció a su madre

Máximo Menem Bolocco publicó un esperanzador mensaje a un año de la delicada operación quirúrgica a la cual fue sometido. El joven, hijo de Cecilia Bolocco, fue intervenido de urgencia producto de un tumor cerebral.

“Hoy hace un año me operaron de un tumor cerebral, y aunque en dos días cumplí 16 años, hoy celebro primer año de mi nueva vida. Fue un año muy difícil y complejo pero me dejó muchísimas enseñanzas, tal vez la más importante es que aprendí a valorar y disfrutar la vida al máximo, incluso en los momentos más difíciles”, escribió el joven en una publicación subida a su cuenta de Instagram.

En el mensaje Máximo destacó la compañía de su madre, a quien agradeció por todo el amor y apoyo que brindó en su recuperación.

“Que importante es además agradecer, porque este camino no lo hice solo, fueron muchos los que me acompañaron y a ellos hoy quiero agradecerles. En primer lugar a mi mamá, que siempre estuvo a mi lado apoyándome en todo momento, haciéndome reír y haciéndome panoramas que me distraigan de lo que me estaba pasando. Sin mi mamá este proceso hubiera sido inexplicablemente difícil“, expresó el joven.

“Mucha gente me pregunta porque siempre tuve una sonrisa en mi cara y la razón es porque tenia a mi mamá a mi lado disfrutando de la vida, sabiendo que íbamos a salir adelante juntos. Muchísimas gracias mamá, no sé qué hubiera hecho sin ti“, cerró Máximo, quien posteriormente borró el mensaje.