Chiqui Aguayo celebró los dos meses de vida de su hija Amal con íntima postal

El pasado 17 de septiembre llegó al mundo Amal, la hija de la comediante Chiqui Aguayo y del exchico reality Karim Sufan.

Para celebrar los dos meses de vida de su hija, la panelista de “Buenos días a todos” compartió una íntima postal, acompañada de conmovedoras palabras.

En la publicación, la comediante expresó: “2 meses de amor, llenos de miedos y aprendizajes, lo bonito de la maternidad, nada es como te lo imaginabas, no he dormido, no me he atrevido a llevarte a las marchas… Pero me quedo aqui llenandote de besos y de abrazos, contándote como un grupo de niñes preciosos, empezaron a pavimentar el camino a un Chile mas justo en el que podras crecer 😍”, fueron parte de sus palabras.

Aguayo inmediatamente recibió múltiples comentarios positivos de parte de sus seguidores: “Preciosas💪🏼💪🏼😘😘”, “Linda, preciosa, te mando un beso enorme y todo mi cariño”, “❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Besitos pa la bendición”, “Hermosas 😍”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

