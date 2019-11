"El amor todo lo puede": César Campos firmó AUC con su novio y lo celebró a través de sus redes sociales

View this post on Instagram

¡💓! Aquí termina una etapa y comienza otra. Aquí está la difícil historia de cada uno. Aquí también están presentes nuestros 6 años juntos. Aquí está la ilusión de una familia, que el Estado no valora ni reconoce. Aquí está una demostración que, pese a todos los obstáculos, el amor todo lo puede. Y aquí estamos y seguiremos luchando por nuestros derechos, los de las actuales generaciones y por las que vendrán. 💓¡Ya tienes mi corazón mi amado @diegobarrioszep! . . . 💍@joyas_altamirano 📸@patriciomercado #aucdiegoycesar #loveislove #amor #auctrimonio #auc