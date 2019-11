"Él pensó que íbamos a estar juntos": "Crespita" Rodríguez narró detalles de su relación con el padre de su hija

En una nueva emisión del programa “Sin parche” de Televisión Nacional, la reconocida boxeadora y campeona mundial de peso gallo, Carolina Rodríguez, narró diversos aspectos de su vida íntima y también profesional.

“Crespita” como es conocida, se refirió a la relación con el padre de su hija y las circunstancias en las resultó embarazada.

La boxeadora explicó que “yo ya había terminado con él. Nos fuimos a Las Vegas a entrenar, y en una de esas, una vez y quedé embarazada“, dijo.

A esto agregó que “mi reacción fue: ‘¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasará con el papá? ¿Con mi carrera deportiva?"”, reconoció.

Posteriormente, Rodríguez se refirió a lo discreta que quiso ser con su relación: “Nunca hablé de ‘pololo’ o de quién era el papá de mi hija“, expresó.

A esto añadió que “él pensó que íbamos a estar juntos. Yo igual traté (de volver) una vez durante el embarazo, y otra cuando nació, pero me di cuenta que ya no había caso, ya no funcionó. Entendí que a veces las familias no son mamá y papá”, dijo “Crespita”.

Sobre la relación de padre-hija, “Crespita” afirmó que sigue un régimen de visitas: “Es como una relación más, entre papá e hija (…) Igual hay discusiones, creo que hay cosas entre medio”, sostuvo.

Finalmente manifestó que “por mi parte (el quiebre) ya sanó. Siento que vengo haciendo el duelo desde hace mucho antes”, fueron parte de sus declaraciones.