"Esto no puede durar cuatro meses más": Martín Cárcamo emplaza al Presidente Piñera tras testimonio de señora que no puede retirar dinero de la AFP

Martín Cárcamo terminó tan sensibilizado con la historia de la señora Julia, que terminó por dirigirse directamente al Presidente Sebastián Piñera para que acelere la propuesta dirigida a los enfermos terminales y el retiro de sus fondos desde las AFP.

El matinal “Bienvenidos” fue durante la mañana de este lunes a la comuna de Puente Alto a ofrecer el micrófono a los transeúntes, en donde se encontró con esta historia.

“Perdí un hijo, ahora mi esposo tiene un cáncer al hígado que no tiene operación y tengo que venir a la municipalidad para que le den una leche para que pueda mantenerse. ¿Y por mientras y yo qué hago?, ¿quién me devuelve la plata de mi esposo? Tiene dinero en la AFP, pero ahora dicen que no pueden devolverle la plata“, contó Julia.

“Nosotros somos pobres, ahora lo dejé en cama (a su esposo). Y me tramitan y me tramitan… Es la mentira más grande que devuelven la plata. No mientan más, esto no tiene solución”, agregó.

Con $105 mil de pensión, Julia apuntó que la propuesta que ofreció en un principio el gobierno, sobre el aumento de 20% en el Aporte Previsional Solidario, no es suficiente. “Ahora el gobierno ofrece un aumento 20 mil pesos, y yo le pregunto a él (Presidente) ¿Qué hace él con 20 mil pesos? Yo les pido por favor que se pongan las manos en el corazón y miren a la gente pobre”, dijo.

Frente a esa situación, Martín Cárcamo emplazó al Mandatario a que tome en cuenta esta historia: “Voy a tomar sus propias palabras y voy a tomarme la pantalla. Voy a pedirle al Presidente que le ponga sentido de urgencia absoluto, a toda la agencia social, pero en especial atendiendo a la señora Julia. A las personas que tengan que sacar dinero de forma urgente, lo puedan hacer, porque esto en tres meses más, cuatro meses más no va a servir…”, expresó.

“Ojalá que en cuatro meses más mi esposo esté vivo, y lo pueda aprovechar. Tú me estás dando cuatro meses más Martín”, respondió Julia.

“Digo que no puede durar cuatro meses más. Esto tiene que ser ahora. Tiene que ser con sentido de urgencia”, contestó el animador.