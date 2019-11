La importante decisión que tomó Titi Aguayo: se irá a vivir fuera de Chile junto a su familia

View this post on Instagram

Tengo que contarles una noticia… a mi marido @hugodesen le ofrecieron hace tiempo un trabajo en Perú y hemos tomado la decisión de aceptarlo… nos vamos a fin de año y me da una pena atroz dejar mi país, mi trabajo, familia, trabajo etc… pero será un lindo desafío comenzar de cero a mis casi 40 años 👵🏼 seguiré posteando como siempre, pero desde allá… no l@s abandonaré! Además intentaré venir lo más seguido que pueda