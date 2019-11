Emilia Dides revolucionó Instagram con renovado cambio de "look"

Emilia Dides ganó gran popularidad tras participar en el programa de Televisión Nacional “Rojo, el color del talento“, espacio en el cual deslumbró con su talento.

Esta popularidad se ve reflejada en sus redes sociales, y particularmente en su cuenta de Instagram, donde ostenta más de 107 mil seguidores.

Fue justamente en esta plataforma donde la cantante compartió una postal que causó múltiples mensajes positivos en sus seguidores.

La exchica “Rojo” se dejó ver con un renovado “look”, donde se aprecia el cambio de su cabellera oscura a un rubio claro.

“Nuevo look! Me siento feliz y renovada ❤️ Aunque no es el graaaaan cambio jajaja para mi es algo totalmente nuevo. Creo que viví mucho tiempo con miedo a lo diferente yyyy nada, todos los cambios siempre son para mejor 😊“, expresó Dides junto a la postal.

“Preciosaaa”, “Preciosa cada dia mas linda 👏👏👌”, “Te ves muy linda, resalta tus facciones🥰”, “Bella y con el mejor peluquero !!!!”, fue la tónica de los mensajes que recibió.

Revisa la publicación acá: