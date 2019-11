Estudiante se descargó con "Mucho Gusto" sobre crisis social: fue aplaudido en las redes sociales

El pasado lunes se cumplió un mes desde el inicio del estallido social y, bajo este contexto, equipo de “Mucho Gusto” se trasladó hasta la comuna de Maipú para conversar sobre la crisis que afecta el país.

Fue así como el móvil dio con un universitario llamado Frank, quien entregó un adecuado y honesto comentario sobre lo que pasa en Chile, sacando aplausos en las redes sociales.

“Estoy aburrido de la criminalización que hay constante a la protesta social. Están mal los saqueos, pero hasta cuando. La villa San Luis tiene pasajes de tierra, cabros chicos consumidos por la pasta base, niñas que se prostituyen por la drogadicción. ¿Y qué queremos? ¿Que no saqueen? ¿Que nos hagan el lago de los cisnes?”, partió señalando Frank.

Bajo esta línea aseveró que es gente mal educada, ya que “años de exclusión, falta de oportunidades, los Cesfam llenos, no nos atienden, 24 horas esperando en las urgencias. ¿Qué más esperamos? somos generaciones mal educadas, resolvemos todo con la violencia porque así nos han enseñado desde chicos, violencia sistemática se llama esto. La violencia ha sido una constante a lo largo de los procesos históricos, no hay proceso que no haya estado exento de violencia”.

Otro punto que no dejó sin tocar fue el de los saqueos, ““y aquí hubo una minera que estuvo por años extrayendo la quebrada de la plata ilegalmente. ¿Y donde estuvimos los maipucinos? Callados, pero ahora cuando queda la embarrá en la plaza todos nos prendimos y está bien, pero prendámonos por lo que Chile necesita ahora, un cambio”.

Las palabras del joven universitario sacaron aplausos de los transeúntes, pero él continuó con su narración: “¿¡Hasta cuando los políticos nos pasan por donde quieren?! La gente aquí se saca la cresta trabajando y les dicen que son flojos, que por eso son pobres. Mentira, aquí existe una violencia sistemática“.

Tras esto repasó las diferencias en la educación: “Me hablan de meritocracia, de qué me hablan si los cabros de colegios privados aprenden tres idiomas, se van de vacaciones en el extranjero y son 20 por sala ¿y me hablan de esfuerzo? Cuando yo tengo que pagarme un preu y ellos tienen el capital cultural desde chiquitito“.

Finalmente Frank recalcó que los chilenos no son flojos, “los chilenos se sacan la cresta, lo que pasa es que hay empresarios que agarran todo lo que pueden y no lo sueltan para nadie”.

Por último sostuvo que “tuvieron que esperar a que quedara la cagá para ponerse los pantalones, la gente está reclamando por lo que le corresponde, dignidad y por favor no bajemos los brazos, todos los días en Plaza Italia hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Aquí puedes ver el registro que fue arduamente aplaudido: