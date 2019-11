¡Estupenda! Carmen Gloria Bresky impacta al transformarse en Jennifer López

La reconocida actriz nacional Carmen Gloria Bresky es una activa usuaria de redes sociales, donde comparte constantemente imágenes de sus actividades diarias.

Es particularmente en su cuenta de Instagram donde la actriz publica múltiples registros y donde tiene más de 311 mil seguidores, llenándose de comentarios positivos con cada postal.

Tal como sucedió durante la jornada de ayer, cuando la actriz impactó a los usuarios de Instagram con un registro, donde luce idéntica a la cantante Jennifer López.

Según explicó la actriz, el cambio tuvo relación con los 40 años de la discoteque Fausto, siendo invitada al evento. Bresky expresó a Lun que “años atrás me invitaron a ser jurado de Miss Fausto. También fui al programa de la Botota que se hace ahí, y ahora me invitaron a celebrar los 40 años. Me parecen entretenidos todos los shows que tienen que ver con baile”, contó.

“Me gustó cómo quedé. Primera vez que me caracterizo como ella. En algún momento alguien me comentó que tenía un parecido, pero nunca había hecho algo serio. Con mucha humildad tengo algo, pero funciona mucho más con el maquillaje que hizo Franklin… hay algo en los pómulos en que nos parecemos”, fueron parte de sus declaraciones.

Revisa la publicación acá: