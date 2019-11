"Te pediría que me respetaras": Raquel Argandoña se molestó con Gonzalo Müller por "ayudar" a responder a políticos

En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, estuvieron de invitados los senadores Manuel José Ossandón (RN) y Jaime Quintana (PPD), quienes abordaron el estallido social en Chile.

En este sentido, los políticos junto con los panelistas del programa se refirieron al proyecto que busca rebajar la dieta parlamentaria.

Tras esto, Ossandón expresó su compromiso con donar el 30% de su sueldo a una fundación hasta que se concrete el proyecto de ley.

Fue en este contexto que la coanimadora Raquel Argandoña manifestó que expresaran estas rebajas en dinero y no en porcentaje, para que la información fuera más clara y precisa.

Palabras que causaron la reacción del cientista político y panelista del programa Gonzalo Müller, quien explicó la situación, lo que no fue del agrado de Raquel, quien le dijo que “no lo salvara” y que dejara contestar al parlamentario.

“La gente dice que de sus impuestos se les pagan muchos beneficios. ¿Qué beneficios eliminaría? ¿Estaría dispuesto a pagar su propia bencina, por ejemplo?”, preguntó Raquel, siendo interrumpida nuevamente por Müller.

“Gonzalo no lo ayudes, le estoy preguntando al senador. Te pediría que me respetaras, por favor“, reaccionó ofuscada la coanimadora.

Tras esto, los senadores explicaron que eso dependía netamente del trabajo legislativo, aclarando que a veces deben recorrer largas distancias entre el Congreso y sus distritos.

A esto agregaron que ellos solo reciben líquidos alrededor de 6 millones de pesos y que el resto son asignaciones que deben gastar para pagarle a sus asesores y su equipo de trabajo en general.

Posteriormente, el senador Ossandón le recordó a la animadora cuando fue alcaldesa de Pelarco, hecho que molestó a Argandoña: “Siempre me saca el cuento de la alcaldesa, eso fue hace muchos años. Y era de una comuna muy rural y pobre (…) pero no me pregunte a mí, le estoy preguntando yo a usted“, expresó.

Finalmente el senador aclaró que para él el sueldo líquido debería ser de cuatro millones.