Cathy Barriga no se quedó callada y respondió a duras palabras de Raquel Argandoña

El pasado viernes en “Bienvenidos” se habló de cómo los saqueos e incendios afectaron el comercio de la comuna de Maipú, enviando un móvil para hablar con los vecinos del sector.

Bajo este contexto Raquel Argandoña tomó la palabra y emplazó a la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, con duras palabras.

“Señora Cathy Barriga, no solo esté para la foto. Aquí la queremos. Ya que usted nunca da la cara públicamente porque las entrevistas hay que hacerlas solo en su oficina. Es la hora que usted se siente acá, dé la cara y ayude a la gente que la eligió y la que no eligió también. Su deber es ir a ayudarlos“, señaló en la oportunidad Raquel Argandoña.

La edil de la comuna no se quedó callada luego de que el programa “Intrusos” la abordara, siendo consultada de por qué no ha asistido a los programas de televisión.

“Me han invitado mucho, pero yo no me veo mucho en un set de televisión. Me impresiona ver a autoridades que están días enteros y en mi caso no podría, no es mi forma. La real ayuda está en el lugar en que tú trabajas, con tu gente (…) pasa algo con la clase política, que están en un pedestal o mirando desde lejos”, explicó para el espacio de La Red.

Si bien se esperó una respuesta a las palabras de Argandoña, Barriga por último se refirió al acuerdo por la paz y una nueva Constitución.

“Me parece positivo que se haya llegado a un acuerdo. Los acuerdos conducen a un buen camino, pero es algo a largo plazo y eso lo tiene que entender la ciudadanía”, cerró.

Aquí puedes ver el momento: