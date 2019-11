La íntima confesión sexual de Pamela Díaz en relación al estallido social

No es un misterio que la crisis social que vive el país ha afectado diversas áreas, tanto de transporte como pymes. Sin embargo, la salud mental también ha sufrido y los niveles de estrés de los ciudadanos ha aumentado.

Este tema fue tocando en “Viva la Pipol“, donde abordaron la problemática desde una vista sexual, invitando a la actriz y coach de sexualidad Alejandra Herrera y a Karen Uribarri, terapeuta sexual.

Bajo este contexto, la conductora Pamela Díaz, realizó una íntima confesión: “Con esta crisis no me dan ganas mucho de intimar. Es lo que menos me interesa“, partió comentando “La Fiera”.

Tras esta declaración, la coach de sexualidad lanzó una profunda reflexión: “La sexualidad es una herramienta para hacer un cambio interior. Sabemos que los cambios son desde adentro pero que se reflejan afuera (…) hay que aplicar ciertas cosas para poder despertar la sexualidad. Por ejemplo, reconocer que la sexualidad no es solamente la cosa física, no es solamente el acto de los genitales, sino que estamos sexualizándonos en las relaciones. Tener relaciones de placer. Disfrutar el respirar. Disfrutar el comer algo rico. Sin estar con miedo, que la culpa… que el rollo. Disfrutar las cosas sencillas”.

No obstante, esto no fue recogido por Pamela Díaz, quien remató fiel a su postura: “Es muy lindo lo que dices, pero no sé si es la realidad (…) tanto ritual ya me da lata. Yo siento que cuando uno está con ganas se da todo…mucha cosa me desmotiva”, cerró.