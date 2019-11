"Me trataste de jurel. Seguramente te crees salmón": El cruce tuitero entre los actores entre Héctor Morales y Matías Oviedo por la periodista Mónica Pérez

Fue Héctor Morales quien abrió la discusión, apuntando directamente al rol de la periodista de Canal 13 Mónica Pérez durante el estallido social. “¿Quién nos vendió a Mónica Pérez como seca? No entiende la rabia de la gente… nos compara con Londres. ‘Ellos también viajan en metro como sardinas y no son violentos"”, escribió en su cuenta de Twitter.

Frente a esto, su colega actor, Matías Oviedo decidió involucrarse y rebatir sus palabras.

Matías Oviedo: “Héctor. Con todo mi cariño, “Quién nos vendió a tal o cual”? Tu la compraste? Compañero, si ella no logra dar con el tono de lo qué pasa ahora en nuestro país, me parece que denostar no es el camino. Sé a lo que te refieres pero el trato y el lenguaje es importante”.

“Tratar a las personas como mercancía solo aporta al odio. Sé que quizás es una expresión. Pero es violenta. Se que @hectormorals tiene mejores argumentos”, agregó.

Héctor Morales: “Si tengo mejores argumentos. Chile, tierra de júreles tipo salmón”.

Matías Oviedo: “A todo esto yo sería el jurel y tú el salmón? Ya po wn, la lucha no es entre nosotros. Es contra la impunidad, el abuso y la horrible desigualdad. Cada uno aporta desde su cada uno. No todos tenemos tu ímpetu y liderazgo. No somos el enemigo”.

Héctor Morales: “Jajaja no estás entendiendo el hilo Matias. Estamos hablando de una periodista”.

Matías Oviedo: “Si sé po. Solo comenté que me parecía ofensivo referirse a alguien de esa manera por más equivocada que esté. Me trataste de jurel. Seguramente te crees salmón. No sé amigo, todo bien. Yo no soy el enemigo. Al revés. Me acerqué a ti para ver por donde puedo aportar”.

Héctor Morales: “Más bien la metáfora de la lata de jurel tipo salmón. Se refiere a que creemos en algo que finalmente no es lo que parecía o decía ser. Básicamente la historia de nuestro Chile. Cariños”.

Matías Oviedo: “No entiendo el afán por atacar y ser irónico. Además dejar cariños. Me imagino que es la dinámica Twitter. Bueno, este es un país de jureles. Y no queremos ser salmones. Queremos ser jureles dignos”.

Héctor Morales: “Nooo Matias lo estás leyendo muy mal. Hay cosas mucho más importantes pasando en este momento. Para atascarse en opiniones de twitter. Y lo del cariño es rial (sic)”.