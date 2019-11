"Verdades Ocultas": La amenaza de Valentina a Eliana que podría acabar con sus planes

En los últimos capítulos de la teleserie “Verdades Ocultas” se pudo ver cómo Eliana logró su objetivo y dejó sin nada a Rocío: hizo que perdiera la custodia de su hijo y todos sus bienes y ahorros.

Tras esto, Rocío tuvo que volver al lugar donde nació, el pasaje Nueva Esperanza, tras haber quedado sin hogar.

Pero el malvado plan de Eliana podría verse truncado, puesto que Valentina la amenazó con contar todo lo que sabía sobre ella.

Esto, ya que ambas habían hecho un acuerdo, el que no resultó favorable para la abogada. La idea era que Valentina ocultara todo para que se diera a conocer en última instancia la herencia de Rafael, mientras Eliana la ayudaba a conquistar a Diego.

No obstante, sucedió todo lo contrario, ya que Diego se vio sumamente molesto con la abogada. Tras esto, Valentina fue a encarar a Eliana.

“Si no me ayudas, te atienes a las consecuencias. No soy tonta, tú crees que yo no sé que fuiste tú la que puso las cámaras en la oficina. Y quién sabe cómo le sacaste la firma a tu hermano“, declaró Valentina.

Pero Eliana no se quedó callada y contestó de la siguiente manera: “No te conviene ponerte de enemiga mía”, mientras que Valentina respondió que “por lo único que yo te ayudé fue para sacar a Rocío del camino, y que yo pudiera estar con Diego. Pero tú a mí, no me has engañado ni por un segundo. Tú todo esto lo tenías planeado hace mucho tiempo, y no voy parar hasta demostrarlo“, expresó.

