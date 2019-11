Camila Ruiz revela complejo estado de salud: le extrajeron tumor y está a la espera del resultado de la biopsia

Camila Ruiz fue la ganadora de la última temporada de “MasterChef“, programa emitido por Canal 13 y conducido por Christopher Carpentier, Fernanda Fuentes y Jorge Rausch.

Con esto, la educadora ganó más de 25 millones de pesos, superando a sus compañeros con sus múltiples preparaciones.

No obstante, Ruiz no está pasando por un buen momento según reveló al portal Página 7 debido a su complejo estado de salud.

Según detalló, está hace dos semanas en cama puesto que se sometió a una cirugía para extraerse un tumor de un ovario.

La ganadora del espacio de Canal 13 explicó que está a la espera del resultado de la biopsia para saber si es maligno o no.

Camila expresó que “al parecer se veía bien, pero estoy con toda la fe”. Asimismo, declaró que “con lo buena que soy para moverme, estar en reposo no es algo muy fácil para mi. Igual me mantengo ocupada trabajando y corrigiendo pruebas que me traen a la casa, y cocinando cuando me siento bien“, sostuvo.

Por otra parte, Ruiz explicó qué hizo con el premio y aseguró que lo ingresó a un fondo de inversión: “Quiero ver bien como darle un buen uso y ver si me resulta lo de mi proyecto (…) Si uno cuenta las cosas no resultan, así que esperemos que me vaya bien”, dijo.

La ganadora de “MasterChef” también se refirió al estallido social que se generó en Chile y manifestó que “los estudiantes lograron finalmente ser escuchados. Costó bastante, tuvo que estallar para que el gobierno comenzara a tomar en serio las peticiones de la gente, y es la única forma en que se ha logrado algo”.

“Pero lamentablemente no se ha podido evitar el que algunos se aprovechen de las manifestaciones pacíficas destrozando cosas y perjudicando personas inocentes. Es una pena”, fueron parte de sus declaraciones.