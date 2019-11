El gesto de China Suárez que confirmaría crisis de pareja con Benjamín Vicuña

Hace algún tiempo que diversos medios, tanto nacionales como trasandinos, hablan de una separación entre el actor nacional Benjamín Vicuña y su pareja Eugenia “China” Suárez.

Si bien ellos han optado por el silencio, la acción de la argentina habría confirmado la crisis que están viviendo, pues borró la mayoría de las fotos que tenía junto al actor en su cuenta de Instagram.

Recordemos que la última publicación de ambos en la plataforma de China Suárez se dio en mayo, donde ambos posaban abrazándose y dándose un beso. No obstante, esta también fue eliminada.

De momento se desconoce qué es lo que pasará entre China Suárez y Benjamín Vicuña, quienes incluso no se muestran en público juntos hace un tiempo.

Finalmente cabe mencionar que la argentina publicó hace unos días una enigmática historia en Instagram, generando más incertidumbre sobre su realidad amorosa: “Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme”.