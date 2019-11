El sensible mensaje de Leonor Varela en el cumpleaños de su hijo fallecido: "Hoy tendrías 7"

View this post on Instagram

Feliz cumpleaños principito mío, hoy tendrías 7 🎂 Pero tu serás eternamente mi bebe y nuestra conexión siempre sera esta ✨ Gracias amiga querida @javieyzaguirre por capturar este momento con Luni 🤰🏽por esas sincronías mágicas de la vida hoy también es tu cumple: que sean muchos mas compartiendo momentos mágicos celebrando la vida 💖 Happy birthday to my little prince, today you would be 7 🎂 But you will always be my baby, and our connexion remains the same ✨ Thank you to my dear @javieyzaguirre for capturing this moment when I was expecting Luna. It doesn’t escape me that by one of those magic synchronicities, it is also your bday, so here is to many more celebrating life 💖