La noble intención de María Luisa Godoy: desea bajar su sueldo y repartirlo con su equipo de TVN

Hace unos días Raquel Argandoña lanzó una potente frase, en reflexión a su sueldo en la televisión: “Sí, gano bien en la televisión, pero yo gano porque me saco la cresta. Me encantaría que todo el mundo ganara lo que yo gano“, sostuvo la coanimadora de “Bienvenidos”.

El tema de los altos sueldos y la desigualdad en la televisión fue abordado por el programa “Intrusos“, donde el conductor de este espacio, Michael Roldán, develó una situación que habría ocurrido en “Buenos Días a Todos”.

De acuerdo a su relato, la animadora del espacio de TVN habría tomado la decisión de reducir parte de su sueldo y repartir esa cifra en los integrantes del equipo.

“No me lo contó ella, me lo contaron trabajadores que estuvieron allí, que María Luisa Godoy, muy complicada por la situación país, por el estallido social, ella dice: ‘¿sabes qué? Yo necesito ahora reunirme, necesito que me bajen el sueldo y que parte de lo que me bajen no se destine para arreglar el canal y las áreas verdes. Que parte de lo que a mí me descuenten se les entregue justamente a mis trabajadores, a los periodistas, camarógrafos, montajistas”, sostuvo Roldán.

Tras esto el conductor de “Intrusos” aseguró que la persona que le entregó esta información le dijo que todos los trabajadores quedaron muy agradecidos por la acción de Godoy, catalogándola como “un gesto de verdad de equidad“.

No obstante, esto no se habría concretado del todo.

Tras una semana desde este noble gesto, Michael Roldán consultó en qué quedó esto al trabajador que le entregó la información, quien explicó que “no la pescaron. Le dijeron que era imposible y ahí quedó todo“.

Por otro lado el portal Glamorama informó que si bien existe un contrato vigente entre la señal pública y la conductora, de todas formas Godoy repartirá parte de su sueldo entre sus compañeros.

De acuerdo al programa “Llegó tu Hora“, la animadora desea que ninguno de los trabajadores gane un monto inferior a los 600 mil pesos.

“Hay una parte de injusticia en lo que ganamos los animadores y que también nos tenemos que reajustar. No creo que ningún compañero mío no vea con dolor los despidos que se han producido en todos los medios de comunicación”, sostuvo María Luisa Godoy en aquella oportunidad.