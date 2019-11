La tensa discusión entre Raquel Argandoña y la diputada Camila Flores: "Yo no le voy a decir a usted lo que yo hago o no hago"

En una nueva emisión de “Bienvenidos“, estuvieron de invitados los diputados Gonzalo Winter (CS) y Camila Flores (RN), quienes abordaron la decisión de la Comisión de Constitución de aprobar la rebaja en un 50% la dieta parlamentaria.

Pero no fue este tema el que fue altamente comentado en redes sociales, sino el que tiene relación con la diputada Aracely Leuquén (RN), quien desató polémica tras pelear con una trabajadora de un bar en evidente estado de ebriedad.

Tras esto, la diputada Flores defendió a su amiga y explicó que su colega no estaba pasando por un buen momento personal. Además, valoró su determinación de pedir disculpas públicas, añadiendo que Aracely era “muy linda persona“.

“Siempre es importante reconocer el error. Claramente ella está con ayuda, con un tratamiento, por lo tanto hay un reconocimiento de su parte, y eso es valorable desde el punto de vista humano“, dijo Flores.

Asimismo, la diputada de Renovación Nacional indicó que el estallido social pudo haber afectado a Leuquén: “Este estallido social nos ha jugado un poco con las emociones. Puede que haya gatillado. En situaciones personales estas cosas pueden agudizar todo”, dijo.

Palabras que causaron el enojo de Gonzalo Winter, quien expresó que como diputada debió haber tenido una conducta ejemplar.

Mientras que la coanimadora del espacio Raquel Argandoña rechazó rotundamente las palabras de Camila: “Si usted es tan amiga de ella como dice… ¿por qué no le dijo que pidiera licencia?“, consultó Raquel.

Tras esto, Camila expresó que “yo no le voy a decir a usted lo que yo hago o no hago con mis amigas. Usted no tiene por qué creer que yo no lo haya hecho”.

A esto añadió que hablaría mal de ella como persona si lo dijera frente a las cámaras. Tras esto Raquel respondió de manera categórica: “En cámara, porque fuera de cámara sí lo ha hecho“, dijo.

Tras esto, la diputada Flores quedó sumamente sorprendida con sus palabras y el debate llegó hasta ahí.