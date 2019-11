Sergio Lagos contó cómo ha vivido las manifestaciones en Chile viviendo a dos calles de Plaza Baquedano

Plaza Baquedano ha sido el lugar donde decenas de personas se han reunido cada día, tras el estallido social que se generó en Chile.

En este sentido, uno de los famosos que ha vivido en primera persona estas manifestaciones ha sido Sergio Lagos, quien vive a solo dos calles del lugar.

El periodista vive exactamente en la esquina de Lastarria con Merced junto a su familia, por lo que ha tenido que hacer cambios en su rutina.

Según comentó al medio Las Últimas Noticias, su día comienza mucho más temprano de lo normal. De hecho, comentó que solo se traslada a pie para dirigirse a su hogar desde el canal.

“Depende de los días de grabación, puedo salir a las 17.:30 o a las 21:00 horas, me vengo caminando del canal, paso por ese sector donde se desarrollan las manifestaciones“, sostuvo.

A esto añadió que “no uso mascarilla, porque a estas alturas uno ya tiene un nivel de resistencia a las lacrimógenas mucho mayor”.

Sobre cómo ha vivido las manifestaciones en el país, explicó que “el martes 19 de noviembre estuvo fuerte y fue hasta bien tarde. Se sienten los gases, el humo, así es que cerramos todas las ventanas más temprano de lo habitual por las tardes”, dijo.

Sumado a esto, reveló que tenía pensado cambiarse de casa: “Lo he pensado harto, pero si nos hubiéramos cambiado antes, tal vez los niños no hubieran podido dimensionar lo que realmente pasa. No se les hubiera despertado la curiosidad y lo verían muy de lejos”, expresó el animador.

El conductor de televisión finalmente contó que ha salido junto a sus hijos por diversos lugares para leer los distintos rayados que se han realizado: “Es un shock de realidad potente y ahí conversamos (…) Hemos ido a marchas más pacíficas también. La Celeste me pregunta qué es ‘evade’, entonces están aprendiendo un léxico nuevo. León bromea con que a él le gustaría hacer su propio rayado”.