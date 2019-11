El conmovedor momento que se vivió en "El discípulo del chef": "Verlas a ellas me mata"

En una nueva emisión del programa de Chilevisión “El discípulo del chef“, se vivió un conmovedor momento protagonizado por una de las participantes.

Todo comenzó cuando la producción del programa sorprendió a los aspirantes con particulares comensales: se trataba de un grupo de abuelitas quienes llegaron con todo el ánimo para probar las preparaciones de los concursantes.

Tras ver ingresar a las abuelas, Paulina Figueroa no pudo contener su emoción y sus compañeros inmediatamente la apoyaron. Incluso se acercó el chef Sergi Arola para abrazarla.

Debido a esto, la conductora del espacio Emilia Daiber le consultó qué le pasaba, a lo que Paulina contestó que “netamente porque mi abuela es mi vida y el no verla… no la tengo, y verlas a ellas me mata. Soy ruda, no me gusta llorar, pero esto es lo que me quiebra. Acá veo el reflejo de mi mamá. Las quiero mucho a ustedes solo por ser abuelas”, dijo.

A esto agregó que “dijeron ‘abuelas’ y quería explotar en llanto, porque me recuerda a mi abuela. Es la responsable de cómo soy. Yo fui criada en una población donde la mayoría o son pasteros o delincuentes. Mi abuela me sacó del Sename, me pagó lo estudios. Yo creo que es la mujer … la bencina que necesito en mi vida para poder continuar”, fueron sus palabras.

