La propuesta de Karen que fue rechazada por sus compañeros en "El discípulo del Chef": quería preparar pastel de choclo con quesillo

En el capítulo del jueves de “El discípulo del Chef” se pudo ver un especial capítulo, en el que un grupo de abuelitas fueron las protagonistas, tras ser invitadas para probar las preparaciones de los aspirantes.

Bajo este contexto, los participantes debían preparar una entrada, un plato de fondo y un postre. De hecho, el equipo verde, que es liderado por el chef Ennio Carota, decidió realizar un pastel de choclo.

Para lograrlo, los aspirantes discutieron sobre cómo debía ser su preparación, y las palabras de Karen Blau sorprendieron a los presentes y también a los televidentes.

La concursante propuso preparar el pastel de choclo con quesillo, lo que provocó rechazo en su equipo y decidieron no incluirlo en la preparación.

Tras esto, Karen explicó que ella usualmente preparaba el pastel con quesillo cuando cocinaba junto a su abuela. Mientras que su compañera Miel manifestó que “tu idea del quesillo es buena, pero las abuelas son más tradicionales, podría chocarle un pedazo de quesillo entremedio”.

Posteriormente Blau comentó que “me hubiese gustado plasmar lo que ella (su abuela) me enseñó, pero al parecer no es muy tradicional. Siempre he comido el pastel de choclo con quesillo. Estoy semi molesta, pero somos un equipo y respeto la opinión de todos“, expresó.

No obstante, el equipo resulto ganador, lo que les daba la oportunidad durante una semana de no tener que pasar por la prueba de eliminación.