Pamela Díaz reafirmó la decisión que tomó sobre su hija Trinidad y las manifestaciones

Hace unos días Pamela Díaz sorprendió en “Viva la Pipol” tras revelar que no permitía que su hija Trinidad asistiera a las manifestaciones, debido al peligro que esto significaba.

Ahora, en conversación con el programa de La Red “Intrusos“, volvió a ratificar sus palabras, que no estuvieron exentas de polémicas.

“Me siento orgullosa que mi hija me haya preguntado, en su momento, si le daba permiso o no para marchar con unas amigas. Y no por miedo, o que sea tan aprehensiva, pero por todo lo que estaba viendo en las marchas, obviamente hay marchas pacíficas, pero en un momento no eran tan pacíficas“, partió comentando “La Fiera”.

Luego continuó: “Ella ya está grande, va a cumplir 18 años. Pero mientras viva bajo mi techo, las reglas son mías. O sea, ¿te parece que no es peligroso ir a una marcha después de todos los ojos que se han sacado y todas las cosas que han pasado? ¿Las barricadas y todo lo que ha pasado con Carabineros? Y las muertes, un montón de cosas”.

Finalmente reflexionó sobre lo positivo de las manifestaciones, asegurando que el estallido le ha permitido “conversar, es comunicarse. Es creer que a veces los niños no tienen idea de mucho. Y tengo un hijo de 12 años que me explicó perfecto lo que él sentía y lo que estaba pasando”, cerró.