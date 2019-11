Raquel Argandoña sorprendió en "Bienvenidos" con noble gesto a señora aproblemada por bajas pensiones

Durante la jornada de hoy el equipo de “Bienvenidos” narró la historia de una vecina de Puente Alto llamada Julia Gallardo, quien detalló la difícil situación económica que vive.

“Yo no tengo nada, no sé qué voy a hacer“, señaló Gallardo tras relatar que recibía 135 mil pesos de pensión y debe cuidar a su marido, que padece cáncer de hígado.

Tras esto, entre lágrimas narró que el pasado jueves debió llevar a su marido a un centro hospitalario, donde quedó hospitalizado.

Bajo este contexto, Julia desea retirar los fondos de la AFP de su marido, con el fin de darle una mejor calidad de vida ya que no tiene cómo costear el tratamiento que él necesita.

Esta historia conmovió al panel de “Bienvenidos“, donde la coanimadora Raquel Argandoña decidió darle una ayuda real.

“No sé si me van a criticar o no me van a criticar, no le podemos decir a la señora Julia que tiene que ir a presentarse y seguir el conducto regular (…) Yo llamé a mi médico de la Clínica Alemana, hoy no puede ir, pero mañana le van a mandar un especialista pagado por mí, para que vea a su marido“, detalló Argandoña.

Luego agregó: “Critiquen lo que quieran, pero las soluciones hay que darlas ahora“, cerró. Martín Cárcamo tomó la palabra y sostuvo que como equipo, ellos habían gestionado otras ayudas, teniendo en cuenta que “no solucionaba su problema, la ayudarían en algo”.

Finalmente Julia Gallardo agradeció el actuar de Argandoña y el equipo de “Bienvenidos”, quienes se comprometieron en entregar el apoyo durante los próximos días.