La reflexión de Carlos Montes por conflicto en Portal La Dehesa que alteró a Tonka Tomicic

El pasado fin de semana se desarrolló un conflicto en el Portal La Dehesa, el cual fue analizado por el matinal “Bienvenidos” de Canal 13, donde se contó con la presencia de Andrés Allamand (RN) y Carlos Montes (PS).

Mientras que el parlamentario oficialista condenó los insultos y agresiones de ambos bandos, el senador de oposición aseguró que el hecho solo fue un encuentro “democrático”.

“Eso de ahí es democrático. Mi impresión es que los ciudadanos quieren conversar con otros ciudadanos”, sostuvo el político.

Esto generó una inmediata reacción de Tonka Tomicic, quien cuestionó sus palabras asegurando que no están conversando: “Unos están ‘roteando’ a otros, y otros están descalificando de otra manera. Y eso, es lo que yo creo que deberíamos tratar de…”.

Montes por su parte definió que aquello no califica “de violencia”, pero la animadora del espacio continuó con su argumento: “¿Cómo no va a ser violento que alguien rotee a otro; ‘tú roto, tal por cual’“.

El senador socialista volvió a tomar la palabra e intentó explicar su punto y calmar los ánimos: “No confundamos las cosas, otra cosa es estar asaltando regimientos. No confundamos un debate ciudadano, con bronca. No mezclemos las cosas. Esta es una discusión que se extrema, pero se genera un debate que expresa el estado de conflicto que tiene nuestra sociedad”.

Tras esto Allamand intervino y volvió a expresar su negativa: “Yo rechazo los epítetos y los insultos de ambos lados…“. Montes, por su parte, finalmente cerró llamando a “no confundir las cosas”.