"Pancho" Saavedra celebra sus 42 años con emotivas postales de cuando era niño

View this post on Instagram

Gracias a la vida por que hoy puedo cumplir 42 años. Son 42 años de una vida linda, con una mamá y un papá que amo y admiro profundamente, mi pareja que amo hasta más allá del infinito, mis hermanos que amo y mi hermosa abuela que tengo el privilegio de aún tenerla a mi lado. Mi sobrino Facundo que es una verdadera luz que inspira y mi nueva familia Uribe que adoro. Mis amigos, esa familia que uno elige: Carol, Bego, Alita, Merce, Edu, Karen, Cristián y todos aquellos que hoy están conmigo. Gracias vida, gracias Dios, Gracias Ñuquemapu y a seguir viviendo con intensidad y como si fuese el último día de la vida 🇨🇱❤🤙🏻🤟🏿