Pancho Saavedra indignado con padre que se quedó con dinero de boda de su hija: lo terminó encarando

El pasado domingo se emitió un nuevo capítulo de “Contra Viendo y Marea“, el cual estuvo protagonizado por Raúl y Bárbara, quienes han pasado por difíciles episodios familiares.

Uno de los más complejos tiene relación con el padre de la novia, quien la habría traicionado tras quitarle 800 mil pesos que tenían guardados para el matrimonio y la casa propia.

De acuerdo a Raúl y Bárbara, este hombre tenía deudas acumuladas por pensión alimenticia, de sus otros cinco hijos. A esto se sumaba su adicción al alcohol.

El problema del dinero comenzó cuando la novia le comentó que tenía dinero guardado para su matrimonio, donde le hombre instó a prestarle dinero, asegurando que podría ir a la cárcel debido a sus problemas.

Fue así como sus planes de matrimonio se esfumaron e incluso, este fue el motivo que los llevó a contactarse con Canal 13: “Él me falló (…) estoy dolida con lo que me hizo. Tengo que escuchar de su boca por qué me hizo esto, porque no tengo rencor“, aseguró Bárbara.

El equipo del programa logró reunirlos y el hombre se comenzó excusando asegurando que lo habían dejado solo y que no comía nada. El animador del espacio, Francisco Saavedra, se molestó y soltó: “No es capaz de mirar a los ojos a tu hija“.

“Nosotros estamos molestos porque esa plata la íbamos a ocupar para nuestros proyectos, y nos quedamos sin nada. Igual nosotros nos vamos a casar. Te estaba buscando, porque si no me caso, ¿cómo no vas a estar?”, intentó explicar Bárbara, lo cual obtuvo una negativa respuesta, pues su padre aseguró que no asistiría al evento.

Tras esto, Pancho Saavedra intervino y reaccionó indignad: “Hace seis meses se alejó de su vida, ellos tenían 800 mil pesos para su matrimonio y su casa propia, ¿por qué no le dio la cara a su hija? ¡su hija quería verlo! Asuma algo, todo parte por asumir“.

Si bien el novio le aseguró al hombre que podría ayudarlo con rehabilitación del alcoholismo, este no reaccionó. Saavedra, desesperado, le consultó: “¿Le puedo decir algo? ¿Le gustaría pedirle perdón a su hija? ¿Partamos por eso? (…) Haga un acto de humildad y mire a su hija”.

“Ella sabe que soy orgulloso“, soltó el padre de la novia, para luego pedirle disculpas. “Perdóname, lo siento, te amo”.

Aquí puedes ver un fragmento del episodio: