Compadre Moncho no soportó ninguneo de seguidor y le detalló su CV: "Y usted, ¿qué ha hecho?"

El día de ayer Adriano Castillo, también conocido como “Compadre Moncho“, visitó los estudios de Canal 13 para enfrascarse en una tensa discusión con “Dr. File” en “Bienvenidos”.

El actor de “Los Venegas” recibió múltiples comentarios a través de las redes sociales, principalmente en Twitter, donde el también político es bastante activo.

En esta línea Castillo se dio el tiempo de parar en seco al usuario identificado como @jtgazmuri, quien cuestionó su rol como “líder de opinión”.

“Líderes de opinión’ = Compadre Moncho y Dr. File. Así estamos como estamos…“, escribió el cibernauta.

Estas palabras habrían herido al Compadre Moncho, quien utilizó la misma plataforma para responderle en seco.

“No soy líder de opinión, pero eso no le da derecho a denostarme. No seré un líder, pero tengo un cv bastante decente. Fui un buen alumno en el colegio, entré 2do a Química y Farmacia en la Chile y fui programador de los primeros IBM que llegaron a Chile. Y usted, ¿qué ha hecho?“, redactó el actor.

Su respuesta recibió el aplauso de sus seguidores, quienes aseguraron que tiene “bastante calle y gran trayectoria para opinar“.

Aquí puedes ver los los mensajes de Twitter: