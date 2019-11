Karol Lucero desató su ira tras filtración de supuesto mensaje a seguidor: "No faltan los idiotas..."

A pesar de que ya no se encuentra en la pantalla, Karol Lucero volvió al debate. Esto, luego de que se viralizara una supuesta captura de un chat en donde el expanelista de “Mucho Gusto” se saliera de sus casillas al responder a un usuario de que lo criticó.

“Degenerado, Karol Baile, Nah broma man“, habrían sido las palabras que detonaron la ira del exchico “Yingo”.

“Entonces para qué mierda me escribes ‘DEGENERADO’ si después me dices ‘Nah, broma man’? Todo cagado de miedo, pollo re*. Déjate de molestar, compadre. Recibía más de 10000 mensajes al día del mismo temita que ya me está tocando las pelotas. Pensé que ya había tenido algo de paz estos días y llegas vos c* a ponerme el temita de nuevo en la mesa”, habría sido parte del mensaje que Karol habría escrito.

No obstante, esto sería falso.

El propio animador compartió este mensaje a través de sus historias, donde explicó que este sería falso.

“Ojo que anda un mensaje falso que supuestamente yo mandé… Me he aguantado de decir cosas parecidas, pero es fake. Aunque no faltan los idiotas que creen. No los culpo, es la falta de educación. Hay que seguir luchando. ‘No hablar de los demás es la mejor forma de hablar bien de ti"”, sostuvo.