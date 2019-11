Pamela Díaz desclasificó la respuesta de su hija cuando le prohibió ir a marcha: quedó en "shock"

El pasado lunes en “Viva la Pipol” se contó con la presencia de Andrea Hoffmann, Laura Prieto y Yuyuniz Navas, quienes hablaron junto a la animadora Pamela Díaz sobre cómo abordan el estallido social con sus hijos adolescentes.

Bajo esta línea Yuyuniz Navas señaló que le tenía prohibido a su hija asistir a manifestaciones, debido al peligro que se encuentra en ellas.

Esta decisión es compartida por Pamela Díaz, quien hace unos días reveló que tomó el mismo paso con su hija mayor para ir a las marchas, lo cual nuevamente abordó en el episodio de ayer.

“Le dije lo mismo a la Trini, ‘yo te pago todo, a ti no te falta nada’ y mira lo que me respondió: ‘El día de mañana tú no vas a estar y será mi vida, no tu vida. Y lo más probable es que cuando tu hija de 3 años quiera ir a la universidad, no van a haber la mismas posibilidades”, narró “La Fiera”.

Bajo esta línea Díaz narró que Trinidad le había dicho que en 15 o 20 años más la tecnología afectará la oferta de carreras universitarias, por lo que para su hermana menos, Pascuala, será más difícil.

“Empiezan a decirte unas cosas que tú te quedas como en shock“, relató Pamela Díaz, agregando que su hija le dijo que en este estallido social se está reclamando pro cosas que a veces ella no entendía. “Al final terminamos discutiendo, pero obviamente entre mamá e hija llegamos a un acuerdo“.

Finalmente Díaz contó que su hija le había dicho que cuando tuviera 18 años podía ir a las marchas, la cual cumplió este fin de semana. “Ahí estoy, entre que sí y que no (la dejo)“, cerró entre risas.