La curiosa enfermedad que padece Nicole Pérez en su tercer embarazo: "Es muy doloroso"

La ex “Mekano” Nicole Pérez se encuentra en su tercer embarazo y, a través de las redes sociales, ha compartido postales de lo avanzado que está este proceso.

No obstante, no todo va como desearía. En una entrevista con LUN la joven azafata narró que si bien en esta oportunidad no ha sufrido de náuseas como en sus embarazos anteriores, ahora padece de pubalgia, una condición médica en embarazadas que puede desencadenarse a partir de los seis meses, cuando el peso de la guagua comienza a sobrecargar.

“Tengo pubalgia y eso es horrible (…) Es un dolor en la pubis (parte frontal de la pelvis) y no sé cómo explicarlo, solo las mamás que han tenido pubalgia lo entienden. Moverte en la cama o pararte en la noche para ir al baño es muy doloroso“, narró al citado medio.

A la vez detalló que no es la primera vez que lo sufre, sino que también lo vivió con su hijo Andrés. “Al dormir y para caminar, solo cuando estás en la piscina no sientes la pubalgia. Y no termina con el parto, con Andresito me duró como dos años la molestia después de tenerlo”, sostuvo.