Los mensajes de WhatsApp que enfurecieron a Joaquín Lavín tras hablar de incidentes en Portal La Dehesa

En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, los panelistas y conductores del programa abordaron el conflicto que ocurrió en el centro comercial de Lo Barnechea.

Esto, luego de que diversos manifestantes se enfrentaran a clientes, quienes los encararon por protestar en ese lugar.

En este sentido, el alcalde de Las Condes realizó una reflexión con respecto a este hecho, y expresó que “las personas estamos viviendo un nivel de estrés, de remezón emocional muy fuerte que, cualquier cosa, enciende la chispa. Hay hechos que a mí me han impactado en las últimas 24 horas. Lo que ocurrió en el Portal La Dehesa, por ejemplo”, comenzó expresando el edil.

A eso agregó que “me impactó porque una de las personas que estaba ahí trabajaba conmigo y la conozco mucho. Se llama Raquel. Ella estaba ahí, había ido con su hija a comprar, y de repente se encuentra que un grupo de manifestantes la apuntaba a los ojos con láser“, siguió comentando.

Posteriormente, la autoridad comunal explicó que “de repente una señora le empiece a pegar, después la empieza a escupir. Eso generó una reacción muy mala de gente que empieza a insultar, ‘roto tal por cual’ y todo eso. Acá vemos dos grupos. Un grupo que se organizó para provocar de alguna forma (…) y otras personas que empezaron de muy mala manera y muy malas malas palabras a enfrentarse a ellos“, dijo.

“Esa persona que escupieron ayer, y que yo conozco, Raquel, me dijo ‘mira, a mí me encantaría invitar a la persona que me escupió. Yo la abrazaría. Siento que eso es lo que falta en Chile ahora”, manifestó el edil.

“Hay gente que, a veces, justifica la violencia, diciendo algo así como ‘si esto no hubiera pasado, no nos hubieran escuchado’. Lamentablemente a lo mejor eso fue así, pero ya fue; se escuchó”, concluyó Lavín.

Posteriormente y tras largos minutos, el edil interrumpió la exposición que realizaba Francisco Vidal, para comunicar acerca de diversos mensajes que le habían llegado vía WhatsApp tras narrar el caso de Raquel.

“Oye, déjame decir lo siguiente, esto tiene que ver con las personas. Desde que estoy aquí en el programa esta mañana me han llegado varios WhatsApp, buenos y malos. Hay personas que conozco que me dicen… a propósito de Raquel, la mujer que fue escupida en el mall de La Dehesa… me dice, una persona que me escribe, ‘yo no quiero abrazarla, quiero que Carabineros lo saque a patadas de aquí’. Me molesta esa actitud“, declaró.

A esto agregó que “otra persona me escribe y me dice ‘usted habla de la violencia de un sólo lado, pero mire a la persona que yo conozco que fue víctima de la violencia por parte de Carabineros’. Entonces, es un momento en que todos vamos a tener que tener una actitud distinta”, cerró.