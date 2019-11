Tonka Tomicic y su irónico mensaje tras tenso momento con Cristóbal Guarello en "Bienvenidos"

El pasado martes en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13 se vivió un tenso momento luego de que se contara con la presencia de los periodistas Rosario Moreno, Cristóbal Guarello y Mirna Schindler.

La discusión inició luego de que se refirieran a las protestas que se realizaron fuera del Portal La Dehesa, donde Moreno la calificó como “una provocación” y luego realizó una comparación a lo que vivieron los judíos en la Alemania Nazi.

Si bien esto provocó la indignación de Guarello, quien resultó con la peor parte fue Tonka Tomicic, quien intentó calmar los ánimos pero, a la vez, no permitía que el periodista deportivo expusiera su punto de vista.

“Tonka ¿puedo terminar mi exordio, que yo culmine con mi idea?“, reclamó Guarello a lo que la animadora del espacio respondió de manera afirmativa. Luego el comentarista agregó: “Entonces no me tires una flecha cada vez que digo una palabra…te cruzai’”.

Tras esto Tomicic volvió a interrumpir con el fin de calmar los ánimos y que los periodistas se respetaran, pero esto solo encendió aún más la molestia de Guarello, que soltó la frase de oro: “Tonka, no eres mi profesora de la primaria. Me preguntaste a mí y no he podido terminar“.

Lo positivo es que después de este impasse, tanto el periodista como la animadora bromearon con lo de ser profesora. Mientras que Cristóbal afirmó que le hubiera encantado tener a Tonka de maestra, aunque hubiera pasado castigado, Tomicic realizó un juego de roles donde se asumió como profesora, dando órdenes, lo que generó risas en el panel.

Finalmente Tonka Tomicic utilizó su cuenta de Twitter para compartir una irónica frase e imagen: “Gracias Juan Cristóbal por tu visita. Te espero sin falta la próxima semana en el mismo horario“, redactó la animadora, junto a un dibujo de una profesora y un alumno pequeño.

Aquí puedes ver la publicación: