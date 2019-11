"Aquí en Chile no nos ayudamos": Hombre en situación de calle conmovió en "Bienvenidos"

Durante la jornada de hoy diversos matinales enviaron móviles hasta La Cisterna, lugar donde un supermercado fue saqueado durante la madrugada.

El matutino de Canal 13 “Bienvenidos” vivió una singular situación, pues se encontró con una persona que, con su relato, conmovió al panel, pues entregó su visión de los hechos, viviendo en situación de calle.

“Hay que pensar más allá, los pobres, la gente pobre se está destruyendo sola. Aquí hay un manejo político tremendo, y la gente está cegada. Hay quienes esperan para robar. Yo vivo en situación de calle, pero soy decente, no he sacado ni un yogur“, partió relatando el hombre.

Bajo este contexto el periodista Leo Castillo comenzó a entrevista al sujeto, que narró lo que ha visto estos días señalando la presencia de robos a locales pequeños y pymes, lo que describió como “aprovecharse de lo que ocurre en las calles“.

“Nosotros mismos nos estamos haciendo daño. La gente no puede trabajar, no puede ir a trabajar. Aquí en Chile no nos ayudamos. Ayer (miércoles) me sacaron mi bolso, me lo robaron“, detalló.

Tras esto relató que hace dos años se encuentra en situación de calle debido a problemas de adicción, así como un alejamiento con su familia.

Por otro lado lanzó una curiosa reflexión respecto a los saqueos, narrando que fue testigo de uno y encaró a los ladrones, a quienes según él logró convencer para que se detuvieran.

“A la gente le falta calle, que aprenda ser un poco más humano (…) Nosotros criticamos al mismo pobre, y eso me da pena. Esto pasa por una cuestión de educación, nada más que eso. Aquí hay que conversar, ser gente. Yo a veces no he tenido para comer, no sabes cuánto me ha costado pedir 100 pesos, un montón. La gente no te lo da, te humilla, te critica“, sostuvo.

Finalmente Tonka Tomicic le consultó si necesitaba algo, con el fin de que la producción del espacio lo pudiera ayuda. Sus palabras sorprendieron, pues no pidió nada material, sino algo especial para él.

“Lo que uno más necesita (…) De repente, uno echa de menos a su familia, yo creo que eso es lo que más necesito. Acercarme a mi familia, fue una decisión mía dejarlos, porque me habían hecho daño, pero uno también toma malas decisiones”, cerró entre lágrimas.

Aquí puedes revisar el momento: