Luis Jara celebró cumpleaños de especial persona de su vida con estas palabras

El animador de Mega Luis Jara hizo noticia hace algunos días al confesar que “no me di cuenta por muchos años, por mi afán de ser artista, que en este Chile se estaba sufriendo. Yo me siento culpable, porque tenía miedo, porque yo tenía que mantener a mi familia cantando”.

Tras esta revelación, esta semana saludó a uno de los integrantes de su familia a través de Instagram. Se trata de su hijo Luis Felipe Jara, recién egresado de periodismo, quien cumplió 24 años.

“En momentos tan sensibles y especiales de nuestro Chile, no puedo pasar por alto, el cumpleaños de mi querido @luisfelipejarah”, escribió el cantante.

Agregó que “hoy en tus 24 años, decirte que llegaste a nuestras vidas a llenarnos de orgullo y profunda alegría. Te veo sólido, adulto, responsable, profesional, sensible y con un gran compromiso social. Te quiero mucho mi querido capitán”.