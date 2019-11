Canal 13 lamenta forma en que se puso término a intervención de Pérez de Arce

Canal 13, a través de una declaración pública, lamentó la forma en que se puso término a la polémica intervención de Hermógenes Pérez de Arce en el panel del matinal “Bienvenidos”, emitido durante la mañana de este viernes.

Cabe recordar que la animadora del matinal, Tonka Tomicic, le pidió retirarse del panel a Pérez de Arce luego que el invitado dijera que en la situación actual no eran importantes los Derechos Humanos.

Respecto del episodio vivido en la edición de hoy en el programa “Bienvenidos”, Canal 13 declaró que “el canal tiene un compromiso con la libertad de expresión y el pluralismo, que apunta a darle cabida a todas las opiniones en un ambiente de respeto y amistad cívica”.

En esa línea, el comunicado firmado por el director ejecutivo del canal Maximiliano Luksic Lederer, prosigue diciendo que “de acuerdo con esos principios, se invitó al programa Bienvenidos al señor Hermógenes Pérez de Arce como parte de un panel con diversas miradas sobre el momento que vive el país”.

“Dentro del desarrollo del debate, el señor Pérez de Arce señaló que no hubo violación sistemática de los derechos humanos en Chile durante el Régimen Militar y que el informe Rettig no le merece el menor respeto. Ello produjo la inmediata reacción de los panelistas, invitados y los conductores del canal y llevó finalmente a la animadora del programa a pedirle que se retirara del estudio”, detalló el canal de televisión.

“El canal lamenta la forma en que se puso término a la intervención del señor Pérez de Arce en el programa, y le pide disculpas por el mal rato que esto le pudo haber ocasionado”, recalcó la estación televisiva.

Respecto de la opinión manifestada sobre el episodio por el controlador del canal, “la dirección ejecutiva reafirma su independencia y su autonomía en la determinación y aplicación de su línea editorial. Seguiremos convocando a nuestros programas a voces que reflejen las diversas opiniones de la sociedad chilena y trabajando intensamente por mejorar todos nuestros procesos y contenidos”.

En tanto, una vez que se desató la polémica, Andrónico Luksic se refirió al hecho y dijo, en su cuenta de Twitter: “Lo he dicho muchas veces. Me podrán creer o no. Yo no intervengo en las decisiones editoriales ni de programación en Canal 13. Luego de haber visto el video, creo que fue una equivocación grave haber invitado al señor Hermógenes Pérez de Arce hoy. Mis disculpas a los televidentes”.

Por su parte, se espera que el lunes, el presidente del partido en formación Fuerza Nacional y abogado Raúl Meza, presente, junto al abogado Pérez de Arce, una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) contra la conductora, el canal y el presidente del directorio del canal, Andrónico Luksic, por lo que a su juicio representa una “flagrante vulneración del artículo 1° de la ley 18.838, en lo que respecta al respeto a la democracia, pluralismo y la dignidad de las personas y la libertad de expresión sin censura”.

Agencia Uno