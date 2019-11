Hermógenes Pérez de Arces se lanzó con todo contra los panelistas de Bienvenidos

Una de las polémicas que dejó este viernes, fue la expulsión del exdiputado Hermógenes Pérez de Arce del matinal Bienvenidos de Canal 13. La animadora Tonka Tomicic, tomó la determinación de sacar al exparlamentario del set por sus dichos sobre la violación de los derechos humanos.

En ese contexto, Pérez de Arce rompió su silencio a través de un video que compartió en su canal de YouTube, donde se lanzó con todo contra los panelistas de dicho programa.

“Canal 13 nunca acoge opiniones como las mías, entonces cuando me convidaron esta vez, que consideré bastante extraordinario que lo hiciera, y empezaron a oír lo que yo opinaba, estimaron que yo no podía seguir en el programa”, comenzó diciendo a través del extenso registro.

“Ellos han adoptado una línea dogmática, en que consideraban que los dichos divergentes de esa línea, en que participaban todos, porque son aparentemente pluralistas, pero todos opinan igual, ellos estiman que son opiniones inadmisibles”, aseguró.

A pesar que sus declaraciones en la pantalla chica provocaron la indignación de los animadores del matinal, Hermógenes Pérez de Arce mantuvo su postura.

“Lo que llevó las cosas al límite es que yo sostuve, como siempre he sostenido, que en el gobierno militar no hubo violación sistemática a los DD.HH. Al contrario, yo siempre he sostenido que el gobierno militar, en su declaración de principios, manifiesta su vocación de defender los DD.HH. y que hizo posible por atenerse a esos principios (…) ahora la izquierda construyó una leyenda”, finalizó.

Revisa sus declaraciones: